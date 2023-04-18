Член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал о массовых жалобах пациентов на лекарства-дженерики

Российский рынок столкнулся с новым трендом — массовое замещение дорогих оригинальных препаратов дешевыми дженериками. Однако аналоги не всегда эффективны и могут вызывать больше побочных эффектов. По данным Минздрава, на сегодняшний день более 60% рынка занимают российские подобия оригинальных препаратов, чем сильно недовольны потребители.