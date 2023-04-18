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Член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал о массовых жалобах пациентов на лекарства-дженерики

Общество
Член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал о массовых жалобах пациентов на лекарства-дженерики

Стремительное замещение оригинальных лекарственных препаратов аналогами вызывает недовольство у пациентов. Об этом сообщил в интервью Infox член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

Российский рынок столкнулся с новым трендом — массовое замещение дорогих оригинальных препаратов дешевыми дженериками. Однако аналоги не всегда эффективны и могут вызывать больше побочных эффектов. По данным Минздрава, на сегодняшний день более 60% рынка занимают российские подобия оригинальных препаратов, чем сильно недовольны потребители.

Ранее врач Александр Мясников рассказал о реакциях организма на лекарства против аллергии.
аналоги таблетки дженерики
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