Безопасность — важнее всего: депутат Толмачев о снятии ограничений на количество проносимой в самолет жидкости

Депутат Госдумы, член Комитета по транспорту Александр Толмачев в беседе с ФАН прокомментировал просьбу общероссийского объединения пассажиров к Министерству транспорта отменить правило, ограничивающее количество питьевой воды, допустимого для проноса на борт пассажирского самолета.
Согласно установленным в 2007 году правилам, пассажирам разрешено брать в полет жидкости объемом не более 100 мл. Сейчас разрешено проносить на борт до литра воды, но с обязательным разделением на тары.
Ограничения введены после публикации об угрозе «жидкого террора» в Великобритании. Однако многие эксперты считают, что правила давно устарело.
«Понимаю пассажиров: всем давно надоело переливать из пустого в порожнее, возиться с какими-то бутыльками, покупать дорожные наборы. Хотя мы уже привыкли к ограничениям, а многие пассажиры уже и не помнят, что когда-то было иначе», — отметил чиновник.
Он напомнил, что безопасность пассажиров является приоритетом, поэтому соответствующая службы должны выполнять свою работу. Даже несмотря на то современные технологии, позволяющие проводить быстрый анализ жидкости прямо при пассажире, сейчас не время снижать требования к этому параметру, уверен Толмачев:
«Пусть они делают свое дело, проверяют жидкости, ноутбуки и прочее — все, что нужно для защиты пассажиров. Замечательно, что разработана современная техника, которой можно дополнительно проверять багаж и ручную кладь, но пока что нет причин отступать от установленных правил».
Парламентарий подчеркнул, что пассажирам всегда лучше подготовиться к полету заранее. Это, по его мнению, очевидный выбор между, например, взять маленькую тару, как все остальные и быть при этом уверенным в безопасности или пострадать в случае возникшей угрозы.
«К обсуждению нужно привлекать пассажирское сообщество как тех людей, для кого услуга создана, для чьего комфорта и безопасности все эти меры и вводились. В Госдуме готовы выслушать мнения всех сторон, как путешественников, так и перевозчиков. Но миллионы пассажиров в приоритете. Безопасность пострадать не должна, но при этом не должно получиться так, что цены на билеты, и без того немалые, поднимутся. Повторю, безопасность пассажиров — важнее всего», — заключил депутат.
Ранее комитет по транспорту в ходе совещания обсудил новые перспективные трамвайные маршруты в городе Санкт-Петербург.