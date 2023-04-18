Безопасность — важнее всего: депутат Толмачев о снятии ограничений на количество проносимой в самолет жидкости

Парламентарий подчеркнул, что пассажирам всегда лучше подготовиться к полету заранее. Это, по его мнению, очевидный выбор между, например, взять маленькую тару, как все остальные и быть при этом уверенным в безопасности или пострадать в случае возникшей угрозы.