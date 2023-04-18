Спасенный «вагнеровцами» из Бахмута мальчик хочет остаться в России

В настоящий момент штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают проламывать оборону в западных районах Бахмута. Кроме операции по освобождению города, они взяли на себя и эвакуацию мирных жителей. При этом бойцам приходится буквально закрывать людей собой: нередко ВСУ открывают огонь прямо по колоннам с гражданскими, намеренно целясь в горожан.