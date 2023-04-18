Спасенный «вагнеровцами» из Бахмута мальчик хочет остаться в России

Бойцы ЧВК «Вагнер» проведали мальчика Вову, который был эвакуирован в пасхальную ночь из центрального района Бахмута. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Симонов.
Мальчик не теряет бодрости духа и говорит, что хочет остаться жить в России. Чтобы Вове не так грустно было ждать переезда на постоянное место жительства, сотрудник ЧВК «Вагнер», отвечавший за эвакуацию гражданских из города, подарил ему планшет с установленными играми.
Мать Вовы Надежда рассказала, что после эвакуации она и ее сын почти сутки провели вместе с бойцами «оркестра». «Вагнеровцы» обеспечили семью, которая из-за пожара лишилась вещей и крова над головой, всем необходимым.
Женщина очень благодарна «музыкантам» за спасение и оказанную помощь.
«Украинская сторона очень много рассказывала ужасного про русский народ. Это совсем не так, совсем все по-другому», — говорит она.
В настоящий момент штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают проламывать оборону в западных районах Бахмута. Кроме операции по освобождению города, они взяли на себя и эвакуацию мирных жителей. При этом бойцам приходится буквально закрывать людей собой: нередко ВСУ открывают огонь прямо по колоннам с гражданскими, намеренно целясь в горожан.