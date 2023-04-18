Вице-премьер РФ Татьяна Голикова стала главой оргкомитета по подготовке праздника в честь юбилея «Артека»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея детского центра «Артек». Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав комитета также вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента РФ Максим Орешкин, замминистра спорта Одес Байсултанов, председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова, глава комитета Совета Федераций по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и другие.
Основной задачей комитета станет создание плана основных праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию международного детского центра «Артек», которые будут проводиться в 2025 году.
Ранее стало известно, что в 2023 году администрация Можайского городского округа Подмосковья выделит около 13,2 миллиона рублей для организации летнего отдыха для 1213 детей.