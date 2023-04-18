Вице-премьер РФ Татьяна Голикова стала главой оргкомитета по подготовке праздника в честь юбилея «Артека»

В состав комитета также вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента РФ Максим Орешкин, замминистра спорта Одес Байсултанов, председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова, глава комитета Совета Федераций по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и другие.