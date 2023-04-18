Пожары вспыхнули сразу в двух домах в историческом центре Самары

Сразу два дома загорелись в историческом центре Самары. В результате инцидентов никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Оба возгорания произошли на улице Галактионовская — в домах №№241 и 243. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:56 по местному времени (17:56 по московскому времени). Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, выяснилось, что горят нежилой двухэтажный и жилой одноэтажный дома. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В тушении открытого огня принимали участие 65 человек и 17 единиц техники, в том числе только от МЧС — 54 спасателя и 13 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать в 19:58 по местному времени (18:58 по московскому времени).