Пожары вспыхнули сразу в двух домах в историческом центре Самары

Оба возгорания произошли на улице Галактионовская — в домах №№241 и 243. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:56 по местному времени (17:56 по московскому времени). Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, выяснилось, что горят нежилой двухэтажный и жилой одноэтажный дома. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.