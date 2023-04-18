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Зампред Заботкин развенчал слухи о связи ЦБ РФ с мировой финансовой «закулисой»

Общество
Зампред Заботкин развенчал слухи о связи ЦБ РФ с мировой финансовой «закулисой»

Зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин в подкасте Первого канала «Легкие деньги» заявил, что политику отечественного регулятора определяет сугубо совет директоров, а не «мировая финансовая закулиса».

«Относиться к этому утверждению нужно как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 90-е годы», — цитирует государственного деятеля интернет-издание «Прайм».

В ответ на просьбу прокомментировать слухи о влиянии скрытого лобби Международного валютного фонда (МВФ) на решения ЦБ РФ он вспомнил, что в девяностые в России была гиперинфляция и острый дефицит средств госбюджета. Неудивительно, что тогда МВФ активно старался помочь российскому правительству достичь макроэкономической стабилизации в стране.

Ранее корреспонденты сообщили, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о наличии у государства финансовой «подушки безопасности» на фоне антироссийских санкций.
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