Зампред Заботкин развенчал слухи о связи ЦБ РФ с мировой финансовой «закулисой»

В ответ на просьбу прокомментировать слухи о влиянии скрытого лобби Международного валютного фонда (МВФ) на решения ЦБ РФ он вспомнил, что в девяностые в России была гиперинфляция и острый дефицит средств госбюджета. Неудивительно, что тогда МВФ активно старался помочь российскому правительству достичь макроэкономической стабилизации в стране.