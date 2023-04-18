Власти Херсонской области изымают лодки у жителей региона для нужд армии и выплачивают им компенсации

Власти Херсонской области начали изымать лодки у жителей региона для нужд российской армии. За это граждане получают компенсации.
В эфире ТРК «Таврия» врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в регионе введен указ о военном положении, что означает особый режим. Он отметил, что в таком случае власти могут привлекать для нужд армии любые необходимые технические средства.
Для обеспечения ВС РФ дополнительными средствами малого флота у граждан взяли порядка 30 лодок. Сальдо отметил, что, предоставив необходимые документы, владельцы смогут получить компенсацию или вернуть обратно транспортные средства.
Ранее врио главы региона заявил, что в 2023 году будет изменен формат проведения празднования 9 Мая. Он отметил, что в связи с обстановкой в Херсонской области отказались от проведения массовых мероприятий, передает «Царьград».