Политолог Ярошенко: поездка президента РФ Владимира Путина в ЛНР показала его вовлеченность в спецоперацию

Визит президента РФ Владимира Путина в ЛНР, который состоялся накануне, продемонстрировал погруженность российского лидера в специальную военную операцию. Такое мнение озвучил политолог Алексей Ярошенко.
Напомним, что Путин в ходе поездки в ЛНР провел встречу с лидерами военной группировки «Днепр», где выслушал доклады военачальников о текущей обстановки в зоне СВО. Глава государства также вручил им копию иконы министра обороны Российской империи. Политолог Алексей Ярошенко, в свою очередь, считает, что визит Путина в новые регионы страны носит особый характер.
«Своим визитом наш национальный лидер демонстрирует, что Россия готова к любым вызовам и она добьется всех своих целей», — озвучил эксперт истинную причину поездки Путина в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помимо ЛНР Путин также побывал в Херсонской области.