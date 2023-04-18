Политолог Ярошенко: поездка президента РФ Владимира Путина в ЛНР показала его вовлеченность в спецоперацию

Напомним, что Путин в ходе поездки в ЛНР провел встречу с лидерами военной группировки «Днепр», где выслушал доклады военачальников о текущей обстановки в зоне СВО. Глава государства также вручил им копию иконы министра обороны Российской империи. Политолог Алексей Ярошенко, в свою очередь, считает, что визит Путина в новые регионы страны носит особый характер.