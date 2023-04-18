Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Суд в Петербурге оштрафовал Ростелеком на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных

Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал Ростелеком на 60 тыс. рублей за утечку персональных данных

Персональные данные клиентов и сотрудников Ростелекома оказались в открытом доступе. В связи с этим суд в Петербурге оштрафовал компанию на 60 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе судов Северной столицы.

Оператора связи обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). Сторона защиты Ростелекома настаивала на прекращении дела за отсутствием состава, при этом не оспаривала отсутствие факта утечки.

По данным следствия, все случилось в июне 2022 года, когда компания предоставила доступ к информационным системам, содержащим сведения о работниках и клиентах, третьим лицам. В результате конфиденциальные данные попали в Сеть через ряд Telegram-каналов.
утечка данных пользователей петербург суд Ростелеком штраф
Военкоры ФАН