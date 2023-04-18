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Один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты в Белгороде

Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты в Белгороде

Во дворе частного жилого в Белгороде взорвалась граната. В результате происшествия погиб человек и пострадали двое.

О произошедшем в личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что к месту чрезвычайного происшествия отправился мэр города Валентин Демидов.

Сообщают, что жители частного дома вели асоциальный образ жизни. Точные причины инцидента установят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о найденной гранате в Москве. Ее обнаружили в одном из скверов столицы.
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