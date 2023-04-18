Один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты в Белгороде

Во дворе частного жилого в Белгороде взорвалась граната. В результате происшествия погиб человек и пострадали двое.
О произошедшем в личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что к месту чрезвычайного происшествия отправился мэр города Валентин Демидов.
Сообщают, что жители частного дома вели асоциальный образ жизни. Точные причины инцидента установят сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о найденной гранате в Москве. Ее обнаружили в одном из скверов столицы.