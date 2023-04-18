Руководство ЯRUS рассказало, почему пользователи соцсети массово записывают аудиосказки

Сказания, мелодии для малышей и сказки от команды ЯRUS: в последних обновлениях соцсети появился раздел музыки «Детям». Сейчас россияне могут послушать любимые сказки из более 600 аудиопроизведений в библиотеке ЯRUS, в то время как другие платформы дают доступ к контенту по платной подписке.