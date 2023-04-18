Руководство ЯRUS рассказало, почему пользователи соцсети массово записывают аудиосказки

Кибербуллинг, мошенничество, неприемлемый контент: именно так выглядят соцсети глазами современных родителей. Как создать безопасную онлайн-среду и почему пользователи социальной сети ЯRUS массово записывают детские аудиосказки? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в прямом эфире программы «Родительский вопрос».
Сказания, мелодии для малышей и сказки от команды ЯRUS: в последних обновлениях соцсети появился раздел музыки «Детям». Сейчас россияне могут послушать любимые сказки из более 600 аудиопроизведений в библиотеке ЯRUS, в то время как другие платформы дают доступ к контенту по платной подписке.
«Проект «Сказки от блогеров 2.0» получится колоссальный отклик, и в ЯRUS массово стал появляться соответствующий контент от пользователей. Это уже вторая часть конкурса, в котором участвуют не только аудитория ЯRUS, но и известные личности, включая артистов, блогеров, политиков и радиоведущих» – поделился основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».
Интересный контент и возможность создавать свой собственный в онлайн-пространстве соцсети ЯRUS – хорошая альтернатива нежелательным материалам Рунета, отметил Дмитрий Илюхин.
Однако, ограждать детей от неприемлемых постов все же нужно, уверен руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский. Для этого платформа предусмотрела автомодерацию: нейронные сети анализируют контент и ставят метку 18+ либо блокируют нежелательные посты.
«Помимо автоматизированной модерации, в ЯRUS хорошая ручная проверка контента. Анализ осуществляется на соответствие законодательству и наличие угроз. При этом сама по себе соцсеть ЯRUS ничего не цензурирует», – поделился в прямом эфире руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский.
Российская социальная сеть ЯRUS (12+) – это кросс-контентная платформа, которая объединяет сервисы новостей, музыки, событий, мини-приложений и пользовательские блоги без рекламы. Помимо детских сказок, в музыкальном сервисе ЯRUS собрано более 27 тысяч композиций независимых исполнителей, от звучаний народных песен до неоклассики и хип-хопа.