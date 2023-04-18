В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении журналистки Анохиной по статье о дискредитации ВС РФ

СК РФ в Дагестане возбудил уголовное дело в отношении местной журналистки Светланы Анохиной по статье о дискредитации ВС России, говорится в сообщении управления ведомства.
Подозреваемая в апреле прошлого года публично распространяла дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России. Журналистке грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным СМИ, 60-летняя Анохина сотрудничала с оппозиционными изданиями.
Ранее в Госдуме приняли поправки, которые позволят лишать приобретенного гражданства России при совершении противозаконных действий. В их числе угроза национальной безопасности государства и дискредитация ВС РФ.