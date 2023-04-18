Телеведущая Ольга Бузова забеспокоилась о своем здоровье и посетила кардиолога

В Сети звезда объявила о посещении кардиолога, чтобы проверить работу сердца. Бузова заявила, что ничего ее не беспокоит, но пользователи интернета не поверили и предположили наличие проблем со здоровьем. Артистке придется носить прибор для измерения сердечного ритма на протяжении суток.