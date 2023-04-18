Телеведущая Ольга Бузова забеспокоилась о своем здоровье и посетила кардиолога

Певица Ольга Бузова много работает и продолжает сниматься в шоу, гастролировать и создавать клипы. Однако ее организм, возможно, не выдерживает такого темпа, и актриса обратилась за консультацией к врачу.
В Сети звезда объявила о посещении кардиолога, чтобы проверить работу сердца. Бузова заявила, что ничего ее не беспокоит, но пользователи интернета не поверили и предположили наличие проблем со здоровьем. Артистке придется носить прибор для измерения сердечного ритма на протяжении суток.
Ранее ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала о том, что жалеет, что взросление крестника — сына певицы Жанны Фриске — проходит без ее участия. Это происходит из-за ссоры бывшего супруга Фриске со всем ее окружением.