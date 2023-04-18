Жителя Новошахтинска арестовали за попытку пересечь границу России и вступить в ряды ВСУ

Суд арестовал жителя Ростовской области за попытку незаконно пересечь границу с Украиной с целью вступления в ряды ВСУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
По данным следствия, 14 апреля 23-летний житель города Новошахтинска Ростовской области предпринял попытку пересечь государственную границу в обход установленных пунктов. Однако молодого человека задержал пограничный наряд. Уточняется, что целью нарушителя было вступление в ряды Вооруженных сил Украины.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2023 года», — передает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что неизвестный совершил попытку незаконного пересечения границы в Брянской области. Нарушитель погиб, подорвавшись на заминированной защитной линии.