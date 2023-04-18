Экс-полицейского с Украины осудили на 15 лет за бездействие во время трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

В отношении Фучеджи было выдвинуто обвинение в умышленном бездействии. При пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году погибли 48 человек. Известно, что 7 мая бывший полицейский покинул территорию Украины, после чего был объявлен в розыск. Фучеджи приговорили к 15 годам лишения свободы.