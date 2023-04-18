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Экс-полицейского с Украины осудили на 15 лет за бездействие во время трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Происшествия
Экс-полицейского с Украины осудили на 15 лет за бездействие во время трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Бывшего начальника областной полиции Дмитрия Фучеджи осудили за пособничество в захвате зданий государственных органов 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает украинское издание «Общественное».

Районный Одесский суд заочно вынес приговор бывшему полицейскому за организацию беспорядков и злоупотребление служебным положением, которое привело к массовой гибели людей 2 мая 2014 года. Гражданские иски потерпевших на сумму более 9 тыс. долларов были полностью удовлетворены.

В отношении Фучеджи было выдвинуто обвинение в умышленном бездействии. При пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году погибли 48 человек. Известно, что 7 мая бывший полицейский покинул территорию Украины, после чего был объявлен в розыск. Фучеджи приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам колонии военнослужащего четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Владислава Мельника. Мужчина навел минометный огонь на мирных граждан, покидавших населенный пункт по гуманитарному коридору.
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