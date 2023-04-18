Шахматист Ян Непомнящий назвал седьмую партию матча за мировую корону тяжелой

Российский шахматист Ян Непомнящий дал комментарий относительно своей победы в седьмой партии матча за мировую корону. Его слова приводит интернет-издание «Чемпионат».
Россиянин назвал это противостояние с китайцем Дином Лижэнем очень тяжелым и требующим большого напряжения умственных сил.
«Если в зоне отдыха сейчас будет диван, то я использую его по назначению», — подытожил гроссмейстер.
Сегодня, 18 апреля, 32-летний спортсмен из России одержал победу в седьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. После этого выигрыша Непомнящий повел в счете — 4:3.
До этого журналисты написали, что в Москве провели чемпионат мира по поддавкам в поддержку российского претендента на трофей чемпионата мира по шахматам.