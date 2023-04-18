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Шахматист Ян Непомнящий назвал седьмую партию матча за мировую корону тяжелой

Спорт
Шахматист Ян Непомнящий назвал седьмую партию матча за мировую корону тяжелой

Российский шахматист Ян Непомнящий дал комментарий относительно своей победы в седьмой партии матча за мировую корону. Его слова приводит интернет-издание «Чемпионат».

Россиянин назвал это противостояние с китайцем Дином Лижэнем очень тяжелым и требующим большого напряжения умственных сил.

«Если в зоне отдыха сейчас будет диван, то я использую его по назначению», — подытожил гроссмейстер.

Сегодня, 18 апреля, 32-летний спортсмен из России одержал победу в седьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. После этого выигрыша Непомнящий повел в счете — 4:3.

До этого журналисты написали, что в Москве провели чемпионат мира по поддавкам в поддержку российского претендента на трофей чемпионата мира по шахматам.
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