Малые и средние предприятия Москвы могут арендовать оборудование по льготной ставке в 3%

Кроме этого, Сергей Собянин напомнил, что программа поддержки московской промышленности была запущена в марте 2022 года. С помощью нее возможно оформить покупку необходимого оборудования, зарегистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности, построить или обновить промышленную инфраструктуру в любом районе Москвы.