Малые и средние предприятия Москвы могут арендовать оборудование по льготной ставке в 3%

Программа «Финансовая поддержка от Правительства Москвы» подразумевает помощь столичным малым и средним представителям бизнеса в виде денежных средств. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Теперь для московских проектов предусмотрена возможность лизинга оборудования, часть затрат которого компенсируют в рамках программы. Финансовая аренда будет предоставляться со льготной ставкой в 3%.
Кроме этого, Сергей Собянин напомнил, что программа поддержки московской промышленности была запущена в марте 2022 года. С помощью нее возможно оформить покупку необходимого оборудования, зарегистрировать права на результаты интеллектуальной деятельности, построить или обновить промышленную инфраструктуру в любом районе Москвы.
Ранее стало известно, что Центральный Банк РФ при поддержке правительства Москвы расширяет проект по мониторингу столичной экономики. ЦБ будет учитывать собранную во время опросов среди предпринимателей информацию при принятии решений по ключевой ставке.