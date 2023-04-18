Медийный футбол: как новый феномен в российском спорте может стать кузницей кадров

Но еще интереснее другое. Медийные команды не только набирают миллионные просмотры в интернете, но и собирают толпы реальных болельщиков на своих матчах. И все это происходит на фоне низкой посещаемости Российской Премьер Лиги и внедрения системы «FAN ID» в стране. Многие болельщики бойкотируют походы на футбол. А в Медийной Лиге наоборот — пополнение болельщиков. Там нет «FAN ID». И, скорее всего, фанатов на трибунах будет все больше и больше.