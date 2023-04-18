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Медийный футбол: как новый феномен в российском спорте может стать кузницей кадров

Интервью
Медийный футбол: как новый феномен в российском спорте может стать кузницей кадров

Интернет пространство в последнее время все больше проявляет интерес к медийному футболу. Когда в командах играют блогеры, известные люди и те же профессиональные футболисты, завершившие карьеру.

Надо отметить, что уровень медиа футбола заметно вырос. Чего только стоит победа «2DROTS» над «ЦСКА»?!

25 марта 2023 года вошло в летопись отечественного футбола, как день, когда медийный клуб впервые обыграл представителя Российской премьер-лиги. «Небываемое бывает»: «2DROTS» Кузнецова оказалась сильнее ЦСКА на «ВЭБ Арене» (2:1).

А яркое участие медийных команд в кубке России по футболу?

Но еще интереснее другое. Медийные команды не только набирают миллионные просмотры в интернете, но и собирают толпы реальных болельщиков на своих матчах. И все это происходит на фоне низкой посещаемости Российской Премьер Лиги и внедрения системы «FAN ID» в стране. Многие болельщики бойкотируют походы на футбол. А в Медийной Лиге наоборот — пополнение болельщиков. Там нет «FAN ID». И, скорее всего, фанатов на трибунах будет все больше и больше.

Медийный футбол: как новый феномен в российском спорте может стать кузницей кадров

К слову, недавно в медиа футболе появилась новая команда, составленная исключительно из бывших футболистов и болельщиков «Спартака» — «Народная Команда».

ФАН решил пообщаться с отцом Святослава Москаленко — самого молодого футболиста «Народной Команды». Парню 12 лет, он профессионально занимается футболом, а теперь собрался набирать популярность и в медиа сообществе.

Кирилл, вашего сына называют одним из самых талантливых игроков по своему возрасту. Получается, что у него же все хорошо складывается в детском-юношеском футболе, зачем вам медиа футбол?

— Мы абсолютно не делаем ставку на медиа футбол. У нас сыном другие цели и задачи — профессиональный спорт. Все вышло спонтанно, нас пригласили. Вот мы и решили попробовать здесь свои силы. Я болельщик «Спартака», сын любит футбол и Спартак. Почему бы и нет!

Как оцениваете шансы «Народной Команды»?

— Давайте не будет забегать вперед. Начнутся соревнования — все увидим.

Мы видели видеонарезки голов и фрагментов с игр Святослава. Очень недурно. Ваши дальнейшие планы?

— Тренироваться и тренироваться. А жизнь сама все расставит по местам.

Есть ли у Святослава футбольные кумиры? На кого он стремится равняться?

— Из «Спартака»: Илья Цымбаларь, Андрей Тихонов и Квинси Промес. Если из мировых звезд, то Лионель Месси.

Что ж, пожелаем Святославу настойчивости на пути к избранной цели.

Ранее в интервью ФАН проблемы современного детского футбола в нашей стране осветил тренер, специалист в сфере детско-юношеского футбола, основатель проекта по поиску талантливых футболистов «Спартак-регионы» Никита Шабанин. Он высказал мнение, что детский тренер, прежде всего, выявлять сильные стороны у ребенка и направлять их в нужное русло.
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