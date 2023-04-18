Сенатор Джабаров заявил, что генсек ООН Гуттериш начал осознавать нацистскую сущность Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «был в ярости» по причине того, что украинская сторона включила в программу его визита в Киев церемонию награждения солдат ВСУ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.
Корреспондент ФАН обратился к первому заместителю председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимиру Джабарову, чтобы узнать, почему генсек ООН был так недоволен изменением программы своей поездки в украинскую столицу.
«Я думаю, что господин Гуттериш находится между молотом и наковальней, — заявил сенатор. — Ему хочется оставаться над схваткой, но не получается: все время генсеку ООН приходится проводить в своей организации враждебные по отношению к России голосования. Но чем дальше он идет по антироссийскому пути, тем больше понимает, что Украина отнюдь не такая «белая и пушистая», какой хочет всем казаться».
Все меньше у Киева получается выставлять себя и «жертвой агрессора», подчеркнул собеседник ФАН.
«Украина - это неонацистское государство, чем неонацистский режим должен быть уничтожен, — заявил Джабаров. — Похоже, что Гуттериш начинает это понимать, раз старается отмежеваться от официальных церемоний по чествованию солдат ВСУ. Генсеку ООН просто не хочется марать свое имя, беря в руки награды нацистской державы».
Ранее сенатор Джабаров заявил о превращении «Большой семерки» в «Кунсткамеру».