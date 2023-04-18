Сенатор Джабаров заявил, что генсек ООН Гуттериш начал осознавать нацистскую сущность Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «был в ярости» по причине того, что украинская сторона включила в программу его визита в Киев церемонию награждения солдат ВСУ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.