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Сенатор Джабаров заявил, что генсек ООН Гуттериш начал осознавать нацистскую сущность Украины

Политика
Сенатор Джабаров заявил, что генсек ООН Гуттериш начал осознавать нацистскую сущность Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «был в ярости» по причине того, что украинская сторона включила в программу его визита в Киев церемонию награждения солдат ВСУ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Корреспондент ФАН обратился к первому заместителю председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимиру Джабарову, чтобы узнать, почему генсек ООН был так недоволен изменением программы своей поездки в украинскую столицу.

«Я думаю, что господин Гуттериш находится между молотом и наковальней, — заявил сенатор. — Ему хочется оставаться над схваткой, но не получается: все время генсеку ООН приходится проводить в своей организации враждебные по отношению к России голосования. Но чем дальше он идет по антироссийскому пути, тем больше понимает, что Украина отнюдь не такая «белая и пушистая», какой хочет всем казаться».
Сенатор Джабаров заявил, что генсек ООН Гуттериш начал осознавать нацистскую сущность Украины

Все меньше у Киева получается выставлять себя и «жертвой агрессора», подчеркнул собеседник ФАН.

«Украина - это неонацистское государство, чем неонацистский режим должен быть уничтожен, — заявил Джабаров. — Похоже, что Гуттериш начинает это понимать, раз старается отмежеваться от официальных церемоний по чествованию солдат ВСУ. Генсеку ООН просто не хочется марать свое имя, беря в руки награды нацистской державы».

Ранее сенатор Джабаров заявил о превращении «Большой семерки» в «Кунсткамеру».
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