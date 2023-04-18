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Женщина погибла при пожаре на Наличной улице в Петербурге

Происшествия
Женщина погибла при пожаре на Наличной улице в Петербурге

Жертвой пожара в многоэтажном доме на Наличной улице в Санкт-Петербургге стала женщина. Об этом 18 апреля сообщили в управлении МЧС по городу.

После ликвидации возгорания спасатели нашли ее тело на месте пожара. В результате инцидента пострадал лишь мужчина. Его направили в медучреждение.

Сообщение о пожаре в разноуровневом 15-16-этажном получили в МЧС в 17:44. Пожар возник в комнате квартиры, расположенной на десятом этаже. На борьбу с огнем отправились 22 пожарных и пять единиц техники.

Ранее возгорание в многоквартирном доме в Братске унесло жизни двух мужчин. Причиной пожара указали замыкание электропроводки, передает «Федерал Пресс».
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