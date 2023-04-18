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Эксперты рассказали, почему продление зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий

Политика
Эксперты рассказали, почему продление зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий

Прекращение зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий, как об этом заявляют в Европейском союзе, однако ее могут продлить в интересах Российской Федерации. Об этом ФАН рассказали политолог Владимир Брутер и экономический обозреватель Павел Пряников.

По словам Пряникова, завершение зерновой сделки может вызвать рост цен на зерновые продукты, однако это никак не затронет России.

«Мой прогноз – стоимость зерновых вырастет примерно на 10%. И это не только на пшеницу, но и на кукурузу, ячмень и так далее. При этом у России скопилось огромное количество зерна. Для нас это дополнительные экспортные цены. Если 10% прибавим, то это 35-40 долларов. Примерно полумиллиарда долларов дополнительно», — отметил обозреватель.

Эксперт добавил, что для Украины прекращение сделки станет огромным минусом, так как зерно для Киева главная — статья экспорта.

В свою очередь Владимир Брутер считает, что прекращение зерновой сделки для России не выгодно из-за президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого тяжело считать «своим человеком» для РФ, однако сегодня глава республики — наименьшее из зол.

Эксперты рассказали, почему продление зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий
«Вскоре в Турции будут проходить выборы. 14 мая на место Эрдогана может прийти лояльный Западу Кемаль Кылчыдароглу. Вот мы выбираем между совсем не нашим и совсем-совсем не нашим», — высказался политолог.

О Кемале Кылчыдароглу известно, что до 1999 года он работал в министерстве финансов и возглавлял государственные компании по соцобеспечению и организации безопасности труда. В 2002 году политик вступил в оппозиционную «Республиканскую народную партию», а через восемь лет занял должность ее руководителя.

Павел Пряников также считает, что в преддверии выборов зерновая сделка для Эрдогана важна, чтобы показать свою важность на геополитической арене.

«В Турции положение аховое. Гиперинфляция, огромный дефицит торгового баланса. Они, конечно, заинтересованы в том, чтобы сделка заинтересовалась. Для Турции прекращение зерновой сделки — это дополнительные сотни миллионов долларов упущенной выгоды», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников «преподать Америке урок» на грядущих президентских и парламентских выборах. Подобное заявление было вызвано встречей посла США Джеффа Флейка с единым кандидатом от турецкой оппозиции, главой «Республиканской народной партии» Кемалем Кылычдароглу.

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