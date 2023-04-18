Эксперты рассказали, почему продление зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий

О Кемале Кылчыдароглу известно, что до 1999 года он работал в министерстве финансов и возглавлял государственные компании по соцобеспечению и организации безопасности труда. В 2002 году политик вступил в оппозиционную «Республиканскую народную партию», а через восемь лет занял должность ее руководителя.