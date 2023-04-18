Эксперты рассказали, почему продление зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий

Прекращение зерновой сделки не вызовет катастрофических последствий, как об этом заявляют в Европейском союзе, однако ее могут продлить в интересах Российской Федерации. Об этом ФАН рассказали политолог Владимир Брутер и экономический обозреватель Павел Пряников.
По словам Пряникова, завершение зерновой сделки может вызвать рост цен на зерновые продукты, однако это никак не затронет России.
«Мой прогноз – стоимость зерновых вырастет примерно на 10%. И это не только на пшеницу, но и на кукурузу, ячмень и так далее. При этом у России скопилось огромное количество зерна. Для нас это дополнительные экспортные цены. Если 10% прибавим, то это 35-40 долларов. Примерно полумиллиарда долларов дополнительно», — отметил обозреватель.
Эксперт добавил, что для Украины прекращение сделки станет огромным минусом, так как зерно для Киева главная — статья экспорта.
В свою очередь Владимир Брутер считает, что прекращение зерновой сделки для России не выгодно из-за президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого тяжело считать «своим человеком» для РФ, однако сегодня глава республики — наименьшее из зол.
«Вскоре в Турции будут проходить выборы. 14 мая на место Эрдогана может прийти лояльный Западу Кемаль Кылчыдароглу. Вот мы выбираем между совсем не нашим и совсем-совсем не нашим», — высказался политолог.
О Кемале Кылчыдароглу известно, что до 1999 года он работал в министерстве финансов и возглавлял государственные компании по соцобеспечению и организации безопасности труда. В 2002 году политик вступил в оппозиционную «Республиканскую народную партию», а через восемь лет занял должность ее руководителя.
Павел Пряников также считает, что в преддверии выборов зерновая сделка для Эрдогана важна, чтобы показать свою важность на геополитической арене.
«В Турции положение аховое. Гиперинфляция, огромный дефицит торгового баланса. Они, конечно, заинтересованы в том, чтобы сделка заинтересовалась. Для Турции прекращение зерновой сделки — это дополнительные сотни миллионов долларов упущенной выгоды», — заключил эксперт.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников «преподать Америке урок» на грядущих президентских и парламентских выборах. Подобное заявление было вызвано встречей посла США Джеффа Флейка с единым кандидатом от турецкой оппозиции, главой «Республиканской народной партии» Кемалем Кылычдароглу.