Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: разговоры о второй волне мобилизации в Кремле не ведутся

Вопросы, связанные с возможным объявлением второй волны мобилизации, на сегодняшний день в Кремле не обсуждаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля таким образом прокомментировал слова депутата Госдумы Александра Бородая, который не исключил проведения нового этапа мобилизации на фоне российской спецоперации на Украине.
«Разговоров о "второй волне" мобилизации в Кремле не ведется», — подчеркнул Песков.
Ранее Бородай заявил, что новая волна мобилизации в ближайшее время может потребоваться для отражения контрнаступления ВСУ. При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что в настоящее время такой необходимости нет.