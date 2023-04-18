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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: разговоры о второй волне мобилизации в Кремле не ведутся

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: разговоры о второй волне мобилизации в Кремле не ведутся

Вопросы, связанные с возможным объявлением второй волны мобилизации, на сегодняшний день в Кремле не обсуждаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля таким образом прокомментировал слова депутата Госдумы Александра Бородая, который не исключил проведения нового этапа мобилизации на фоне российской спецоперации на Украине.

«Разговоров о "второй волне" мобилизации в Кремле не ведется», — подчеркнул Песков.

Ранее Бородай заявил, что новая волна мобилизации в ближайшее время может потребоваться для отражения контрнаступления ВСУ. При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что в настоящее время такой необходимости нет.
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