Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ призвало Польшу отказаться от своих интересов ради Киева

По словам представителя от политической партии «Зеленые», запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины ставит под удар европейскую солидарность по отношению к Киеву. Интересны Варшавы Оздемир назвал «сиюминутными», подчеркнув, что ради них нельзя жертвовать взаимной поддержкой внутри Евросоюза. Отметив, что Польша показала себя «сильным партнером» для украинской стороны в течение последнего года, политик охарактеризовал действия польских властей в зерновом вопросе «прискорбными».