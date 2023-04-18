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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассчитывает на востребованность альтернативного «Бессмертного полка»

Общество
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассчитывает на востребованность альтернативного «Бессмертного полка»

Альтернативный формат проведения «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая в этом году будет востребован у россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИАМО.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит с 2012 года, но в традиционном формате шествия в 2023 году она не состоится. Такая мера была предпринята ради безопасности жителей страны. Вместо шествия в жители России могут выбрать для себя что-то другое, например, разместить фото героя или ветерана на одежде, автомобиле или в соцсетях.

«То, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно», — с уверенностью заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы Ольга Занко рассказала, что «Бессмертный полк» в этом году пройдет как в очном, так и онлайн-формате. Это позволит принять участие в акции большему количеству людей.
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