Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассчитывает на востребованность альтернативного «Бессмертного полка»

Альтернативный формат проведения «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая в этом году будет востребован у россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИАМО.
Всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит с 2012 года, но в традиционном формате шествия в 2023 году она не состоится. Такая мера была предпринята ради безопасности жителей страны. Вместо шествия в жители России могут выбрать для себя что-то другое, например, разместить фото героя или ветерана на одежде, автомобиле или в соцсетях.
«То, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно», — с уверенностью заявил Песков.
Ранее депутат Госдумы Ольга Занко рассказала, что «Бессмертный полк» в этом году пройдет как в очном, так и онлайн-формате. Это позволит принять участие в акции большему количеству людей.