Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассчитывает на востребованность альтернативного «Бессмертного полка»

Всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит с 2012 года, но в традиционном формате шествия в 2023 году она не состоится. Такая мера была предпринята ради безопасности жителей страны. Вместо шествия в жители России могут выбрать для себя что-то другое, например, разместить фото героя или ветерана на одежде, автомобиле или в соцсетях.