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Российская пловчиха Арина Суркова побила рекорд РФ на дистанции 50 метров баттерфляем

Спорт
Российская пловчиха Арина Суркова побила рекорд РФ на дистанции 50 метров баттерфляем

Российская пловчиха Арина Суркова побила рекорд РФ на дистанции 50 метром стилем баттерфляй, пишет RT.

Спортсменка с лучшим временем заплыва в 25,59 секунды вышла в финал соревнований на этой дистанции. Мировой рекорд в этом стиле на пятидесятиметровке составляет 24,43 секунды.

До этого на чемпионате России в Казани пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине с результатом 52,54 с.

Ранее медиа написали, что российские спортсмены не поедут на чемпионат мира по водным видам спорта из-за их недопуска на международные соревнования.
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