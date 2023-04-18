Российская пловчиха Арина Суркова побила рекорд РФ на дистанции 50 метров баттерфляем

Российская пловчиха Арина Суркова побила рекорд РФ на дистанции 50 метром стилем баттерфляй, пишет RT.
Спортсменка с лучшим временем заплыва в 25,59 секунды вышла в финал соревнований на этой дистанции. Мировой рекорд в этом стиле на пятидесятиметровке составляет 24,43 секунды.
До этого на чемпионате России в Казани пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине с результатом 52,54 с.
Ранее медиа написали, что российские спортсмены не поедут на чемпионат мира по водным видам спорта из-за их недопуска на международные соревнования.