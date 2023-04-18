Экс-госсекретарь США Хилари Клинтон усомнилась в шансах Дональда Трампа снова стать президентом страны

По мнению Хилари Клинтон, Дональд Трамп «ничего не понимает в политике» и «совершенно не заботился о законе». Напомним, что представительница Демократической партии сражалась с последним на выборах в 2016 году, когда Трамп набрал большее количество голосов и победил в президентской гонке.