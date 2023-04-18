Экс-госсекретарь США Хилари Клинтон усомнилась в шансах Дональда Трампа снова стать президентом страны

Хилари Клинтон, занимавшая в прошлом пост госсекретаря США, назвала шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах 2024 года низкими. По ее словам, политик не сможет обойти действующего президента страны Джо Байдена, пишет «Подмосковье сегодня».
Клинтон убеждена, что нынешний хозяин Белого дома способен обойти любого кандидата от Республиканской партии на предстоящем голосовании. Бывший госсекретарь США отметила, что у Трампа «есть ядро поддержки, которое, вероятно, поможет ему» пойти на выборы от своего политического блока. При этом одержать победу над действующим президентом Соединенных Штатов он вряд ли сможет, уточнила политик.
По мнению Хилари Клинтон, Дональд Трамп «ничего не понимает в политике» и «совершенно не заботился о законе». Напомним, что представительница Демократической партии сражалась с последним на выборах в 2016 году, когда Трамп набрал большее количество голосов и победил в президентской гонке.
Следующие выборы руководителя США пройдут 15 ноября 2024 года. Дональд Трамп заявил о том, что собирается баллотироваться, еще в ноябре 2022 года. При этом газета The New York Times сообщила, что 25 апреля Джо Байден может объявить о намерении выдвигаться на второй срок.