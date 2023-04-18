Более 14 тыс. гектаров леса планируют восстановить в Нижегородской области по нацпроекту «Экология»

Нижегородская область планирует восстановить 14,6 тысячи гектаров леса в этом году, сообщил глава минлесхоза Роман Воробьев. Он отметил, что сохранение деревьев — одна из самых важных задач в этом сезоне.
В регионе уже посадили лесные культуры на 72 гектарах, а на более чем 24 тысячах гектарах планируется провести агротехнические работы, передает «ФедералПресс». Все саженцы сосны и ели выращиваются в подведомственном учреждении министерства — селекционно-семеноводческом комплексе.
Работы проводятся в рамках проекта «Экология» при федеральном проекте «Сохранение лесов». За четыре последние года в Нижегородской области уже высадили 55 тысяч гектаров леса.
Председатель союза дачников и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как правильно сельским жителям избавляться от ненужного мха и лишайника. Он перечислил несколько недорогих и простых способов.