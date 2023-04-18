Более 14 тыс. гектаров леса планируют восстановить в Нижегородской области по нацпроекту «Экология»

В регионе уже посадили лесные культуры на 72 гектарах, а на более чем 24 тысячах гектарах планируется провести агротехнические работы, передает «ФедералПресс». Все саженцы сосны и ели выращиваются в подведомственном учреждении министерства — селекционно-семеноводческом комплексе.