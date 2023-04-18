Более 6,5 тысячи россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей

Зафиксировано более 6,5 тысячи обращений россиян в связи с укусами клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ходе селекторного совещания, прошедшего во вторник, 18 апреля, был отмечен рост обращений граждан на укусы клещей. С начала весеннего сезона зафиксировано уже 6,5 тысячи случаев. Причем наибольшее количество укусов клещей зафиксировано в Свердловской и Ростовской областях, Республике Татарстан, в Краснодарском и Ставропольском краях.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество случаев нападения клещей в России превысило среднюю отметку многих лет. При этом пока в стране не выявлено ни одного факта заражения боррелиозом и энцефалитом.