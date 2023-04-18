Безопасность туристов из РФ в предстоящем летнем сезоне обсудили во время визита президента Абхазии в Москву

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках своего рабочего визита в Москву встретился с первым заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Представители двух стран обсудили «региональную безопасность и социально-экономическое развитие Республики Абхазия». Кроме того, в связи с приближением летнего сезона в ходе переговоров поднимался вопрос о безопасности российских туристов на местных курортах.
Ранее глава Союза туристических агентств Сергей Голов заявил о том, что Абхазия на сегодняшний день является самым востребованным туристическим направлением среди россиян. Путешественники уже забронировали в Гагре 90% номеров.