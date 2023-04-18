«Движение первых» объявило о старте акции «Окна Победы»

Российское движение детей и молодежи объявило о старте 18 апреля Всероссийской акции «Окна Победы». Миллионы юных патриотов вместе с родителями украсят окна своих домов и квартир символами Великой Победы, силуэтами известных памятников и фотографиями героической борьбы народа с немецко-фашистскими захватчиками.
При этом каждый сможет внести свой вклад и предложить до 23 апреля свои авторские эскизы, которые лягут в основу патриотических трафаретов. Лучшие работы в преддверии 9 мая будут доступны на официальном сайте «Движения первых.
«Акция "Окна Победы" известна всем. Впервые она состоялась в 2020 году и стала в условиях самоизоляции настоящим символом стойкости и желания во что бы то ни стало поздравить и поблагодарить ветеранов за Победу. В этом году "Движение первых" станет флагманом акции. Наши ребята – настоящие патриоты, правнуки победителей, будущее России – они не только хранят помять о героях своих семей, но и готовы поделиться творческим подходом к празднованию Дня Победы, в том числе, перед лицом новых вызовов», — подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.
К акции Движения могут присоединиться не только школьники и студенты колледжей, которые вместе с педагогами украсят окна своих учебных заведений, но и все желающие. В частности, подготовиться таким оригинальным образом к празднованию Дня Победы смогут любые офисы учреждений, организаций и компаний.
«Вот уже несколько лет я и моя семья принимаем участие во Всероссийской акции "Окна Победы" и этот год не станет исключением. Я горжусь тем, что могу принять участие в таком важном деле, поблагодарить ветеранов, всех тех, кто встал на защиту страны от нацизма. Так давайте все вместе вновь вспомним наших родных, наших Героев и расскажем их истории своим друзьям, ведь пока мы помним – они живы», — сказала участница Движения из Московской области Антонина Зайцева.
Так акцию планируют поддержать Всероссийские детские центры и детские лагеря: «Орленок», «Океан», «Артек», «Смена»; круглогодичные образовательные центры «Машук», «Сенеж» и «Таврида»; технопарки «Кванториум»; Дома научной коллаборации и IT-Cube; учреждения спорта, культуры, дополнительного образования детей и молодежи, детские сады, школы-интернаты, а также учредители и партнеры Движения.
Рисунки в честь Дня Победы также появятся на окнах посольств РФ и представительств Россотрудничества во многих странах мира, а также в русских школах за рубежом.
Работы принимаются до 23 апреля 2023 года на электронную почту trafaret2023@rddm.team. Они будут оцениваться по соответствию тематике, оригинальности, лаконичности, качеству изображения, аккуратности исполнения. Самое важное, отмечают организаторы, – в предложенном варианте должно быть пространство для изготовления трафарета.
К слову, участники акции смогут поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях с хэштегами #РДДМ, #ДвижениеПервых, #ОкнаПобеды.
Кроме того, в соцсетях «Движение первых» проведет акцию «Мой герой»: ребятам предложили поставить фотографию героя своей семьи в качестве аватара в своих социальных сетях — Вконтакте, «Одноклассники» или в профиле в Telegram. Это могут быть фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, партизан, а также снимки пионеров-героев или участников специальной военной операции.
Стоит напомнить, что Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.
Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».
Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.
Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.