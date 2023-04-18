Военный эксперт Юрий Кнутов назвал целью поездки Владимира Путина в зону СВО проверку боеготовности ВС РФ

Президент лично проверил боеготовность российской армии в Херсонской области и ЛНР. В их направлении, вероятнее всего, ВСУ сосредоточат свои силы при контрнаступлении. Путин также выяснил при общении с военными, какие потребности в вооружении и боеприпасах есть у ВС РФ, отметил эксперт.