Военный эксперт Юрий Кнутов назвал целью поездки Владимира Путина в зону СВО проверку боеготовности ВС РФ

Российский президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетил зону СВО с целью проверки боеготовности ВС РФ в связи с анонсированным Киевом контрнаступлением. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, передает «Абзац».
Президент лично проверил боеготовность российской армии в Херсонской области и ЛНР. В их направлении, вероятнее всего, ВСУ сосредоточат свои силы при контрнаступлении. Путин также выяснил при общении с военными, какие потребности в вооружении и боеприпасах есть у ВС РФ, отметил эксперт.
«Президент убедился, что все готово к обороне и поставленные задачи отработаны», — пояснил Кнутов.
Ранее журнал Newsweek сообщил, что США с союзниками активно готовят ВСУ к контрнаступлению. По информации издания, оно запланировано на 30 апреля.