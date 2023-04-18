Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант поцеловались на красной ковровой дорожке

Голливудский актер и кинорежиссер Киану Ривз поцеловал свою возлюбленную, художницу Александру Грант, во время прохода по красной ковровой дорожке на мероприятии Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, США.
Известно, что эта пара держит свои отношения в тайне, но на этой спонтанной фотосессии обе знаменитости выглядели счастливыми и непринужденно позировали фотографам.
Новость, что звезда «Матрицы» встречается с Александрой Грант, разошлась в соцсетях еще осенью 2019 года. Тогда чету заметили вместе на благотворительном мероприятии — они улыбались и держались за руки.
Ранее СМИ информировали, что из-за Киану Ривза на съемках одного из предыдущих эпизодов франшизы про киллера Джона Уика пострадал один из каскадеров.