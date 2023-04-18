Приключенческий фильм «Сто лет тому вперед» выйдет на большие экраны в декабре 2023 года

Сюжет картины заключается в том, что Коля и Алиса живут в разных мирах с разницей в сто лет, однако их судьбы соприкасаются. Девушка мечтает найти свою пропавшую маму, и однажды встретившись, молодые люди оказываются втянуты в космическое приключение. Им предстоит бороться с пиратами и вернуть миру дружбу и любовь.