Решение задач СВО: военный аналитик Насонов о планах «Ростеха»

Вопросы производства и сроки изготовления той или иной военной продукции должны своевременно решаться, особенно в условиях СВО. Такое мнение в беседе с ФАН высказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Ростех» планирует передать несколько активов «Уралвагонзавода» концерну «Техмаш». Заявленная цель: консолидация производства и обслуживания артиллерии, создание единой системы.
Как стало известно, концерну «Техмаш» могут перейти предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш»и завод № 9, которые производят, в том числе и ствольные артиллерийские системы.
Производство планируют организовать по системе «пушка — выстрел». «Техмаш» будет отвечать за производство артиллерии, а «Уралвагонзавод» сконцентрируется на выпуске танков. Это основной вид продукции концерна.
«Система “пушка — выстрел” предполагает в едином производстве создание орудия, боеприпасов под это орудие, необходимых запасных частей инструментов и принадлежностей (ЗИП), а также системы доработки, системы комплектования, системы постановки на базу, системы маркировки и всех остальных вопросов вплоть до передачи воинским соединениям или базам хранения», — поясняет военный аналитик.
При этом, он указывает, что никаких изменений в производственных процессах не возникнет. Это изменение логистики, когда усиливается единство управления, упрощенность снабжения и повышение статуса предприятий или их групп.
«Все это в совокупности позволит более качественно решать вопросы маневра как финансовыми средствами, так и ресурсами, вариантами поставок. Нужно исходить из потребностей специальной военной операции, если потребность есть, то должна быть закрыта моментально», — резюмирует Роман Насонов.
«По моей оценке, это даст возможность оптимизировать производство и по складским остаткам, и по финансовым ресурсам», — дополняет он.
Как заявил ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров, российский ОПК в разы увеличил выпуск приоритетных вооружений.