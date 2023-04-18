Политолог Гуреев счел закон о гражданстве важным для определения настоящих патриотов среди желающих обогатиться

Законопроект «О гражданстве РФ» поможет определить настоящих патриотов среди желающих заработать денег. Такое мнение выразил эксперт Центра сопровождения политических процессов Данила Гуреев.
Он отметил, что проект закона облегчит условия получения российского гражданства тем, кто принимает участие в спецоперации. Гуреев подчеркнул, что эти люди на деле доказали преданность РФ.
По словам эксперта, противников СВО теперь ожидают последствия за высказывания. В таком случае будет понятно, кто получил гражданство России ради обогащения, передает «Подмосковье сегодня».
В рамках второго чтения депутаты одобрили поправки к законопроекту. Они предусматривают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за угрозу национальной безопасность России.