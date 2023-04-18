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Сотрудники ДПС задержали разработчика космического корабля «Буран» при попытке покинуть Россию

Происшествия
Сотрудники ДПС задержали разработчика космического корабля «Буран» при попытке покинуть Россию

Профессор Александр Кибальченко, участвовавший в разработке космического корабля «Буран», неудачно сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина был пойман при попытке добраться до аэропорта Домодедово, откуда он собирался вылететь в Великобританию, однако был задержан сотрудниками ДПС. В настоящее время Кибальченко вновь доставлен в СИЗО.

Напомним, что профессор подозревается в заказе и организации убийства своего бывшего зятя, программиста Тимура Зайниева. В 2021 году неизвестные напали на мужчину в Москве и увезли в Красноярск, где позже его нашли мертвым.

Ранее сообщалось, что правоохранители Екатеринбурга задержали пиарщика Ярослава Ширшикова. Ему вменяется обвинение в оправдании терроризма.
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