Пресс-служба Московского авиационного института сообщила, что корь у студента вуза не подтвердилась

Подозрения на корь у одного из студентов Московского авиационного института (МАИ) не подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.
В связи с этим руководство МАИ примет решение об отмене ограничений на посещение корпусов вуза. До этого в СМИ появилась информация, что в целях профилактики опасного заболевания учебное заведение переходит на дистанционный формат обучения.
Ранее стало известно, что у подавляющего большинства россиян, решивших проверить устойчивость организма к вирусу кори, не оказалось иммунитета к этой инфекции. Беззащитными перед опасной болезнью оказались в среднем 72% граждан России, сообщал «Ридус».