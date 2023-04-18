Нью-Йорк возглавил список самых богатых городов мира в 2023 году

Опубликован рейтинг десяти самых богатых городов мира в 2023 году, сообщается на сайте аналитической компании New World Wealth.
Список составлялся по числу горожан-миллионеров и миллиардеров. Таким образом, больше всего состоятельных людей проживает в городах США и Китая.
Первую тройку заняли Нью-Йорк (340 тыс.), Токио (290 тыс.) и Сан-Франциско (285 тыс.). На четвертом месте единственный европейский город — Лондон, где проживает 258 тыс. миллионеров. Остальные строчки рейтинга делят Сингапур (240 тыс.), Лос-Анджелес (205 тыс.), Гонконг (129 тыс.), Пекин (128 тыс.), Шанхай (127 тыс.). Замыкает первую десятку Сидней (126 тыс.). В Москве и Санкт-Петербурге проживают 35 тыс. и 6 тыс. миллионеров соответственно.
Ранее Forbes опубликовал список из десяти городов мира по количеству проживающих в них миллиардеров. Москва на шестом месте после Лондона. Отмечается, что в столице проживает 61 миллиардер, что на 8 больше, чем в прошлом году.