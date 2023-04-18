Жители Херсонской области получат сертификаты на жилье в Ростовской области

Ранее в Ростовской области создали комиссию по поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации. Ее задачи заключаются в выполнении различных просьб со стороны бойцов и их семей, в контроле за работой реабилитационных центров и госпиталей для ветеранов войн, в составлении предложений по их строительству и оснащению оборудованием.