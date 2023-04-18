Жители Херсонской области получат сертификаты на жилье в Ростовской области

Фонд развития территорий, созданный Правительством РФ, выделил денежные средства в размере один миллиард рублей на покупку домов в Ростовской области, предназначенных для жителей Херсона и Херсонской области.
Во время внеочередного заседания законодательного собрания региона заместитель губернатора Лилия Федотова сообщила, что будут созданы государственные жилищные сертификаты, на основании которых люди смогут приобрести жилье.
Кроме того, на собрании снова обсуждался вопрос социальных гарантий для участников специальной военной операции на Украине. Депутаты в закон «Об обращениях граждан» внести поправку, которая подразумевает прием вернувшихся из зоны СВО граждан в органах власти вне очереди.
Ранее в Ростовской области создали комиссию по поддержке военнослужащих, участвующих в спецоперации. Ее задачи заключаются в выполнении различных просьб со стороны бойцов и их семей, в контроле за работой реабилитационных центров и госпиталей для ветеранов войн, в составлении предложений по их строительству и оснащению оборудованием.