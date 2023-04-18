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GT: однополярный мир во главе с Вашингтоном разрушен навсегда

Политика
GT: однополярный мир во главе с Вашингтоном разрушен навсегда

Гегемония Соединенных Штатов Америки разрушена безвозвратно. Соответствующую точку зрения озвучили автор издания Global Times Люй Сян.

Своим мнением он поделился 18 апреля, во вторник. Желание Белого дома ослабить роль Москвы на международной арене с помощью украинского конфликта провалилось, с уверенностью указал эксперт.

«В многополярном мире США не могут сплотить множество людей под своим призывом, как это было после холодной войны. Однополярной силы США больше не существует», – резюмировал Люй Сян.

Прежде посол России в США Анатолий Антонов заявил о нарушении Вашингтоном многих договоренностей по контролю вооружений.
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