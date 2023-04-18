Случаи заболевания подвариантом COVID-19 «арктур» зафиксированы в России

Случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции «арктур» обнаружены в России. Соответствующей информацией поделились в Роспотребнадзоре.
Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Новое заболевание может обладать намного большей заразностью, однако ему не свойственна высокая патогенность, добавили в сообщении.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России обнаружили 5257 новых случаев заболевания COVID-19. Такую информацию обнародовал онлайн-портал «Стопкоронавирус.рф». Подробности передает «Вечерняя Москва».