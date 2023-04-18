ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области и повредили жилой дом

Как сообщил глава области в личном Telegram-канале, атака пришлась на населенный пункт Стародубского муниципального округа. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. Однако повреждения получили жилой дом, хозпостройка и легковая машина. На месте происшествия работают оперативные службы.