ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области и повредили жилой дом

Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Как сообщил глава области в личном Telegram-канале, атака пришлась на населенный пункт Стародубского муниципального округа. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. Однако повреждения получили жилой дом, хозпостройка и легковая машина. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее регион столкнулся с попыткой украинского боевика проникнуть на территорию области. Как передает «Царьград», он подорвался на мине.