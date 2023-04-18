Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области и повредили жилой дом

Происшествия
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области и повредили жилой дом

Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как сообщил глава области в личном Telegram-канале, атака пришлась на населенный пункт Стародубского муниципального округа. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. Однако повреждения получили жилой дом, хозпостройка и легковая машина. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее регион столкнулся с попыткой украинского боевика проникнуть на территорию области. Как передает «Царьград», он подорвался на мине.
богомаз брянская область обстрел всу
Военкоры ФАН