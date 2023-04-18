Самообман или политический ход: Германия отказывается от атомной энергетики

Очевидно одно. «Зеленым» как кровь из носу нужно задабривать электорат на фоне внешнеполитических неудач. Партия уже давно не может себя ассоциировать с пацифизмом, будучи одним из главных инициатором поставок Украине вооружений. Вместе с тем, выбив для себя один из важнейших министерских портфелей, главы внешнеполитического ведомства, бывший сопредседатель «зеленых» Анналена Бербок терпит один дипломатический провал за другим, пытаясь навязать свою повестку по всему миру. Окончательное закрытие атомных электростанций станет почти единственным выполненным пунктом предвыборной повестки.