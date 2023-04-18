Самообман или политический ход: Германия отказывается от атомной энергетики

Автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, как восприняли в Германии отключение последних АЭС.
15 апреля немецкие власти отключили от сети последние три работающие атомные электростанции (АЭС) в стране — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Это стало завершением процесса отказа Германии от собственной атомной энергетики, который длится уже 12 лет.
Решение о постепенном отказе от АЭС было принято в 2002 году, но форсированно правительством экс-канцлера Ангелы Меркель в 2011 году после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Однако далеко не все политики страны, ученые и простые граждане в восторге от данного шага властей.
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, почему немецкое правительство отключает последние атомные станции и что думают простые немцы на этот счет.
Триумф «зеленых»
Партия «Союз-90/Зеленые» уже в своей предвыборной программе указала окончательное закрытие всех АЭС на территории Германии и переход на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как ключевую позицию. После формирования правящей «светофорной» коалиции, куда вошли также СДПГ и СвДП, «зеленым» удалось продвинуть свои планы в текст межпартийного соглашения, несмотря на возражения со стороны «Свободных демократов».
«Атомная энергетика слишком дорогая, слишком медленная, слишком опасная и из-за огромного расхода охлаждающей воды неустойчива перед лицом климатического кризиса», — заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке.
В свою очередь лидер «зеленых» Рикарда Ланг написала в одной из социальных сетей:
«Поэтапный отказ от атомной энергетики делает Германию более безопасной. В случае аварии риски ядерной энергетики в конечном итоге становятся неуправляемыми».
Изначально три последние АЭС, по планам руководства партии «Союз-90/Зеленые», должны были закрыться еще в январе 2023 года, однако в связи с началом специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине и энергетическим кризисом, вызванным антироссийскими действиями Берлина, министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек перенес процесс на апрель.
Сам Хабек заявил, что считает отказ от атомной энергетики «окончательным». По его словам, атомные электростанции рано или поздно будут демонтированы, а строительство новых АЭС «всегда представляло собой экономическое фиаско, будь то во Франции, Великобритании или Финляндии».
Вместе с тем вице-канцлер подчеркнул, что энергетической безопасности Германии «ничего не угрожает», так как в настоящее время заполняемость газохранилищ, строительство новых терминалов СПГ и использование ВИЭ позволяет держать ситуацию под контролем.
С господином Хабеком следует не согласиться по двум моментам. Во-первых, если строительство АЭС «невыгодно с экономической точки зрения» — то почему сосед Германии Франция намерена построить до 14 реакторов нового поколения и целый парк малых ядерных установок для повышения энергетической безопасности страны к 2050 году? Кроме того, в 2027 году планируется строительство совершенно новой АЭС.
Великобритания также, видимо, действует себе в ущерб, собираясь построить новую АЭС Sizewell C мощностью 3,2 ГВт.
Во-вторых, если взглянуть на карту Европы и количество АЭС у соседей Германии, то довод о безопасности будет казаться комичным. В случае аварии на подобном объекте в любой из стран континента, немецкая территория с большой долей вероятности пострадает от радиационного загрязнения.
В-третьих, в Германии размещены американские ядерные боеголовки. Точное количество, конечно, засекречено, однако эксперты считают, что их около 20 штук. Очевидно, с точки зрения «Зеленых», ядерное оружие безопаснее, чем АЭС.
Очевидно одно. «Зеленым» как кровь из носу нужно задабривать электорат на фоне внешнеполитических неудач. Партия уже давно не может себя ассоциировать с пацифизмом, будучи одним из главных инициатором поставок Украине вооружений. Вместе с тем, выбив для себя один из важнейших министерских портфелей, главы внешнеполитического ведомства, бывший сопредседатель «зеленых» Анналена Бербок терпит один дипломатический провал за другим, пытаясь навязать свою повестку по всему миру. Окончательное закрытие атомных электростанций станет почти единственным выполненным пунктом предвыборной повестки.
Народное недовольство
Так ли счастливы рядовые немцы, какими хотят показать «зеленые»? Согласно опросу общественного мнения, проведенного телеканалом ARD, 59% опрошенных считает ошибочным отказ от использования атомной энергии, в том время как 34% поддерживают решение федерального правительства. Интересно, что в 2011 году после аварии на Фукусиме также только 54% респондентов высказались за скорейшее закрытие АЭС.
По партийной принадлежности наибольшая доля недовольных оказалось среди членов союза партий ХДС/ХСС (83%), далее идут «Альтернатива для Германии» (81%) и сторонники входящей в правящую коалицию СвДП (65%). В партии самого канцлера Олафа Шольца СДПГ 56% положительно оценили закрытие АЭС, а у «зеленых» — 82%.
Вместе с тем большинство опрошенных всерьез обеспокоены тем, что переход к использованию ВИЭ приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Около 66% опрошенных заявили об «очень больших опасениях» и «больших опасениях».
Среди политиков наибольшее недовольство решением федеральных властей высказывает премьер-министр Баварии Маркус Зедер. По его мнению, Берлин должен предоставить землям право самостоятельно продолжать использование атомной энергии.
«Пока энергетический кризис не завершился и переход на возобновляемые источники не произошел, мы должны использовать любые формы получения энергии до конца десятилетия», — отметил Зедер.
Его позицию разделяет и руководство партии СвДП, председатель которой Биджан Джир-Сарай считает необходимым сохранить некоторые мощности в атомной энергетике для продолжения научным исследований в области ядерного синтеза и изучения новых технологий в данной сфере.
«Германии нужна энергетическая политика, которая рассчитана на все сценарии. Пока возобновляемые источники энергии не могут гарантировать нашу безопасность, мы не должны ограничивать другие виды энергетики», — подчеркнул политик.
Несколько немецких ученых попытались отговорить канцлера Олафа Шольца от решения об отключении АЭС, направив ему открыто письмо за подписями 20 человек. Ученые утверждают, что три станции позволили обеспечить экологически чистой электроэнергией более 10 млн домохозяйств в Германии, что сэкономило до 30 млн тонн углекислого газа в год по сравнению с угольной энергетикой. Впрочем, к людям науки никто прислушиваться не стал.