Daily Mail назвала пролет российских Ту-95 в Тихом океане предупреждением Западу по Украине

Полет двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота стал для западных стран «ужасающим предупреждением» от президента РФ Владимира Путина.