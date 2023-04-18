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Daily Mail назвала пролет российских Ту-95 в Тихом океане предупреждением Западу по Украине

Политика
Daily Mail назвала пролет российских Ту-95 в Тихом океане предупреждением Западу по Украине

Полет двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота стал для западных стран «ужасающим предупреждением» от президента РФ Владимира Путина.

«Внезапные учения, заявленные как проверка боевой готовности, проходят на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине», — написали в британской газете Daily Mail.

Кросе того, в газете отметили, что запуск ракетоносцев стал «демонстрацией Западу ужасающей силы».

Следует отметить, что в Министерстве обороны России сразу сообщили об исполнении во время перелетов международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами.
россия Украина Ту-95МС ракетоносец
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