Власти Зимбабве проведут праздничные мероприятия в честь 43-й годовщины независимости республики

Хараре, 18 апреля. Жители Зимбабве празднуют 43-ю годовщину со дня обретения республикой независимости от Великобритании.
Масштабные мероприятия пройдут по всей стране. По предварительным оценкам, более 50 тысяч жителей столицы примут участие в торжествах на территории Mt Darwin High School.
По словам президента республики Эммерсона Мнангагвы, место праздника выбрано неслучайно. Именно Моунт-Дарвин стал центром Второй Чимуренги — национально-освободительной борьбы за независимость Зимбабве против колонистов.
Глава государства выступил с речью перед согражданами, в которой рассказал о реализации поставленных целей и намеченных планах. После обращения к нации Мнангагва принял парад вооруженных сил страны.
Министерства иностранных дел многих государств мира отправили праздничные телеграммы властям в Хараре. Сотрудники посольства России также передали свои поздравления с Днем независимости народу африканской республики.
Ранее правительство Зимбабве провело торжественное зажжение огня в знак освобождения страны от колонизаторов. Спортсмены пронесли факел от столицы к Моунт-Дарвин.