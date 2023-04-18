МИД РФ выразил протест послу Канады Элисон Леклер из-за ее высказываний по делу Кара-Мурзы

Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Канады в Москве Элисон Леклер. Причиной стали ее высказывания после приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).
Как отметили в ведомстве, Леклер вызвали для демарша. Ее заявления в МИД РФ считают неприемлемыми. Действия канадской стороны назвали «русофобской кампанией». В Министерстве уверены, что все это является вмешательством во внутренние дела России.
Ранее в ведомство вызвали послов Великобритании и США в Москве. Им также выразили протест из-за высказываний.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами