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МИД РФ выразил протест послу Канады Элисон Леклер из-за ее высказываний по делу Кара-Мурзы

Политика
МИД РФ выразил протест послу Канады Элисон Леклер из-за ее высказываний по делу Кара-Мурзы

Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Канады в Москве Элисон Леклер. Причиной стали ее высказывания после приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Как отметили в ведомстве, Леклер вызвали для демарша. Ее заявления в МИД РФ считают неприемлемыми. Действия канадской стороны назвали «русофобской кампанией». В Министерстве уверены, что все это является вмешательством во внутренние дела России.

Ранее в ведомство вызвали послов Великобритании и США в Москве. Им также выразили протест из-за высказываний.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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