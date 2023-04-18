Роль искусственного интеллекта в развитии медиа и дизайн-индустрии: за и против

Одной из тем, затронутых на площадке форума, стала роль искусственного интеллекта в жизни и будущем индустрии. В обсуждении принял участие управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. Его холдинг сегодня стоит в авангарде работы с нейросетями и их интеграции в деятельность медиа и уже получил опыт коллаборации существующих брендов с искусственным интеллектом.