Роль искусственного интеллекта в развитии медиа и дизайн-индустрии: за и против

Российский форум дизайна и моды, организованный фондом Росконгресс совместно с Союзом дизайнеров России и Правительством Москвы, стал площадкой для коммуникации представителей отрасли дизайна с правительственными структурами и другими секторами экономики. Проведение мероприятия направлено на всестороннее обсуждение индустрии дизайна, выявление ее потребностей и запросов, формирование необходимых мер поддержки, которые выведут индустрию на новый уровень.
Одной из тем, затронутых на площадке форума, стала роль искусственного интеллекта в жизни и будущем индустрии. В обсуждении принял участие управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. Его холдинг сегодня стоит в авангарде работы с нейросетями и их интеграции в деятельность медиа и уже получил опыт коллаборации существующих брендов с искусственным интеллектом.
«Одна из самых затратных статей в медиаиндустрии — это ФОТ. Креативную работу крайне сложно оптимизировать, создать конвейер, — открыл дискуссию Дмитрий Медников. — При этом у нас есть потребность в формировании как можно больших единиц контента или заготовок под контент — это позволит насытить рынок, заработать деньги. И в этом может помочь искусственный интеллект».
Но человеческий гений и талант, конечно же, сохранятся, добавил управляющий директор «Русской Медиагруппы».
«Мы нацелены использовать современные технологии для обеспечения потребностей массовой аудитории, но нельзя постоянно плодить «фишки» и навязывать их. Медиакомпания все время изучает людей, хорошо представляет их потребности. И передать потребности этих людей в другие индустрии — наша задача», — подчеркнул Мельников.
Мнения касательно роли искусственного интеллекта в индустрии дизайна и моды в ходе дискуссии разделились. Впрочем, все спикеры сошлись в том, что полностью заменить человека в этой сфере нейросеть не может.
«Искусственный интеллект — потрясающий помощник. Но важно понимать, какие бы приложения вы ни установили, вы не станете дизайнером. ИИ —это инструмент. Чтобы развиваться в индустрии, нужно образование, – отметила эксперт по стратегическому управлению, руководитель проекта IDI FASHION Дарья Пашкова. — Когда ты собираешь мудборды, референсы, долго изучаешь все это, уже потом ты сможешь присоединить к накопленному опыту искусственный интеллект».
Многие представители сферы дизайны уже используют искусственный интеллект в своей работе. На площадке форума они поделились своими экспериментами в этой сфере.
«Я адепт новых технологи, в них будущее, – рассказала эксперт в сфере моды и искусственного интеллекта Анна Маям. – За один день можно создать референсы новых коллекций, оформление сайта. Нужно принимать, а не отвергать новые технологии. И чем быстрее мы начнем их использовать, тем быстрее продвинемся вперед, а сэкономленные ресурсы перенаправим на другие дела».
Своим опытом поделился и Илья Рачинский (CEO On-line.studio, платформа mestum.com).
«Мы пока еще обходимся человеческими руками, но начинаем взаимодействовать с ИИ. Скорость ответа клиенту по каким-то вопросам возросла существенно. Нейросеть может помочь сгенерировать фон, например. И заказчики очень рады, что некоторые работы стали реализовываться быстрее». – рассказал он.
Не все спикеры оказались единодушны. Историк моды, лектор Анатоль Вовк напомнил, что многие технологии в мире моды до сих пор не подвластны машинам, даже находящимся под руководством человека. Плиссирование тканей, создание кружев – по-прежнему ручной труд, и нейросети никогда не смогут заменить его.
Для мира моды и других креативных индустрий очень важно найти баланс между традиционными методами работы и возможностями, которые открывает использование нейросетей. Именно такой разумный подход к использованию искусственного интеллекта может дать положительный результат, обогатить отрасль, но при этом сохранить уникальность и креативность человеческого труда.