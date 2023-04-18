FIBA решила не допускать сборную РФ по баскетболу до предквалификации к Олимпиаде в Париже

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) решил не допустить национальную команду России до предквалификации к Олимпиаде, которая должна пройти в Париже летом 2024 года, пишет РИА Новости.
Предквалификационные турниры запланированы на 12-20 августа 2023 года. В них примут участие спортсмены 40 сборных. По их результатам пять команд выйдут на квалификационные турниры.
«Исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — говорится в соответствующем заявлении организации.
Вместо сборной РФ на играх Олимпиады примут участие болгарские баскетболисты, которые идут сразу после россиян в рейтинге европейских сборных. У россиян не получится подтвердить свой статус на этих состязаниях.
Напомним, что глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин рассчитывал на допуск российских спортсменов к участию в парижской Олимпиаде под национальным флагом.