Следственный комитет разыскивает убившего прохожего одним ударом мужчину в Улан-Удэ

Инцидент произошел 23 декабря на Прибрежной улице в микрорайоне Исток. Как удалось установить по записям с камеры видеонаблюдения, 45-летнего горожанина остановили несколько незнакомцев, после чего один из них нанес прохожему удар кулаком по лицу. Мужчина упал на землю без сознания, а нападавшие скрылись с места преступления.