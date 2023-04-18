Следственный комитет разыскивает убившего прохожего одним ударом мужчину в Улан-Удэ

Правоохранительные органы города Улан-Удэ обратились к местным жителям за помощью в поиске мужчины, который убил прохожего одним ударом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.
Инцидент произошел 23 декабря на Прибрежной улице в микрорайоне Исток. Как удалось установить по записям с камеры видеонаблюдения, 45-летнего горожанина остановили несколько незнакомцев, после чего один из них нанес прохожему удар кулаком по лицу. Мужчина упал на землю без сознания, а нападавшие скрылись с места преступления.
Избитого жителя Улан-Удэ обнаружили прохожие и сообщили его родственникам. Дома пострадавшему вызвали врачей, однако он скончался до их прибытия от полученных травм, сообщает телеканал «Ариг Ус».
Следственное управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ. По имеющимся кадрам опознать подозреваемого пока не удалось.
Ранее сообщалось, что гарнизонный военный суд в Улан-Удэ вынес приговор рядовому. Мужчина сбежал из воинской части во время прохождения воинской службы.