Художник Евгений Антипов: с иноагентами необходимо поступать по законам военного времени

Президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Россия вправе ограничить права иноагентов, участвующих в информационной войне против РФ на стороне наших явных врагов.
В Государственной думе сформирована рабочая группа, которая будет решать проблему доходов иноагентов и деятелей культуры, бежавших за рубеж. Если эти лица ведут за рубежом враждебную деятельность, они не должны получать доходы в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ирине Яровой предложено возглавить эту группу и найти юридические основания для прекращения финансирования враждебных для страны лиц.
«Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь», — добавил вице-спикер. Художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов, поддерживая инициативы российских парламентариев.
По его словам, изменение отношения общества и государства к явным врагам в условиях военного конфликта с Западом назрело давно.
«Кроме Конституции и всевозможных правовых норм действует и ситуация, которая предъявляется по месту, а именно военная обстановка. Если существуют враги, если есть соответствующий контекст, почему бы не действовать согласно контексту и согласно данному определению?», — заявил Евгений Антипов.
По мнению публициста, на время СВО необходимо как минимум ограничить возможность иноагентам зарабатывать в РФ деньги. Это, считает он, будет зеркальным ответом Западу на ограничения и санкции, которые США и их европейские сателлиты накладывают на российских граждан. Трактовать деятельность иноагентов, по его мнению, можно как идеологическую или просто диверсию.
«Идеологическая это когда кто-то из них просто кричит: героям слава. А вот когда это выливается в чем- то материальном, тогда это просто диверсия», — пояснил Евгений Антипов.
Публицист предлагает также расширить понятие иноагентов. По его мнению, к ним уже можно относить тех людей, которые в той или иной форме выражают недовольство СВО и другими усилиями руководства по защите национальных интересов и суверенитета РФ. Например, к ним, считает он, можно отнести правоприемников авторов популярных военно-патриотических песен, которые заявили, что они против транслирования их во время проведения шествия Бессмертного полка.
«Сейчас у нас обстоятельства определенные. Нужно ли спрашивать мнение правопреемников, получать их разрешение на песни, которые стали народными? Мне кажется, что нет. Думаю, стоит приглядеться к их статусу: может быть, они какие-то такие иноагенты со штрихом», — пояснил Евгений Антипов.
Публицист считает, что российские законодатели вправе применять к собственности иноагентов отдельные поправки, которые на время сняли бы с нее статус неприкосновенности как частной собственности. По его мнению, такое право поступать нам дали наши бывшие западные партнеры, которые заморозили $300 млрд российских золото-валютных резервов. Россия теперь также может наказывать преступников по всей строгости законов, не обращая внимания на протесты со стороны диппредставительств западных стран.Своими обвинениями в адрес России, демонизируя нашу страну и навешивая на нее различные ярлыки, западные политики облегчили нашим правоохранителям и судам работу, считает художник.
«Давайте посочувствуем Кара-Мурзе✱, и пусть он сидит свои 25 лет. Россия же такая страшная страна, ужас, одно крепостное право чего только стоит. И если у нас такая страшная страна, пусть тогда соответствует этим ярлыкам в какой-то части», — прокомментировал Евгений Антипов решение суда по делу иноагента Владимира Кара-Мурзы✱.
По словам публициста, Запад слишком злоупотребляет своим влиянием, когда вступается за откровенных преступников. Также он вел себя, когда в Белоруссии судили террористов, устроивших подрыв в минском метро в 2011 году.
«Тогда 14 человек погибли и 40 человек были жестоко ранены. Двое террористов были приговорены по белорусским законам к высшей мере наказания. И со стороны Запада тоже поднялся визг о гуманизме по отношению к ним», — напомнил Евгений Антипов.
Художник согласен с мнением главы Следственного комитета РФ, который предложил внести корректировку в 13-ю статью Конституции РФ, запрещающую идеологию в стране. По его словам, Конституция, как живой организм, должна реагировать на меняющие условия жизни страны и общества. В Конституцию уже не раз вносили изменения, поэтому ничего страшного не произойдет, если ее подкорректируют в четвертый раз, считает Евгений Антипов. Главное, чтобы вектор этих изменений был правильный, отметил он.
Ранее Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев заявлял о том, что распространение информации, носящей подрывной и провокационный характер на территории Российской Федерации, неприемлемо. Он рассказал о новом медиа-проекте, получившем название Volvot, который приготовила ныне заблокированная в России и признанная иноагентом организация «Радио Свободы»✱. Старт запланирован на 25 апреля.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами