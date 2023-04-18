Художник Евгений Антипов: с иноагентами необходимо поступать по законам военного времени

Публицист считает, что российские законодатели вправе применять к собственности иноагентов отдельные поправки, которые на время сняли бы с нее статус неприкосновенности как частной собственности. По его мнению, такое право поступать нам дали наши бывшие западные партнеры, которые заморозили $300 млрд российских золото-валютных резервов. Россия теперь также может наказывать преступников по всей строгости законов, не обращая внимания на протесты со стороны диппредставительств западных стран.Своими обвинениями в адрес России, демонизируя нашу страну и навешивая на нее различные ярлыки, западные политики облегчили нашим правоохранителям и судам работу, считает художник.